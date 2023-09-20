Трое спасателей пострадало в результате повторного обрушения в доме в Балашихе, где взорвался газ

Трое спасателей пострадали в результате повторного обрушения перекрытий многоквартирного жилого дома в Балашихе (Московская область), где 20 сентября утром произошел взрыв газа.

«На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома, - сообщили в МЧС России. - По предварительной информации, пострадали трое спасателей».

Позднее в ведомстве уточнили, троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам.

«Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется», - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.

Пострадавших разместили в местном ДК. «При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома», - рассказал жильцам пострадавшего дома губернатор.

По предварительным данным, разбор завалов планируется закончить к концу дня.

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