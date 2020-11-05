У бизнесмена из Златоуста второй раз за год угнали внедорожник

Полицейские Златоуста (Челябинская область) продолжают поиски угонщика автомашины Toyota Land Cruiser, стоимостью более четырех миллионов рублей. В городе был объявлен план «Перехват», но никаких результатов он не дал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, это уже вторая кража дорогого внедорожника у бизнесмена. Первая была совершена в декабре прошлого года. Тогда машина была найдена и возвращена владельцу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на поиски злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российский Федерации – «Кража».

Аналогичная ситуация произошла в конце октября в Челябинске. Неизвестные угнали Лексус стоимостью семь миллионов рублей. Преступление до сих также не раскрыто, преступники не задержаны. Возбуждено уголовное дело.