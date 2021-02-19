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У Челябинских дорожников прошли выемки документов

В управлении федеральных автомобильных дорог Южного Урала силовики произвели выемки документов.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в правовых органах региона. По предварительной информации обыски были связаны в рамках рассмотрения уголовного дела по факту передачи денег сотруднику мэрии Кургана за общее покровительство.

В головном офисе управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Южный Урал» от комментариев предпочли воздержаться. Руководитель пресс-службы управления Александр Казанцев не берет трубку. Старший помощник руководителя СКР по Челябинской области сказал, что информацией пока не владеет и она будет предоставлена позже.