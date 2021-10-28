Убийца бизнесмена из Челябинска, зарубивший жертву топором, до сих пор не найден

В Челябинске следователи вновь обнародовали фотографию предполагаемого убийцы 49-летнего владельца магазина «Игрушки», которого неизвестный зарубил топором: мужчина скончался от удара орудием в голову.

Преступление было совершено утром 31 декабря 2020 года в магазине «Игрушки» на улице Цвиллинга, 35. Хозяин торговой точки с ранением головы был доставлен в больницу. Спасти пострадавшего не удалось.

По данному факту в СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела проведено значительное количество следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Проверено на причастность к совершению преступления более 120 человек», - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

Так как преступник до сих пор не установлен, следствие вновь обнародовало снимок с камеры внешнего видеонаблюдения, которая зафиксировала предполагаемого убийцу.

Приметы преступника: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные.

Был одет: в черную куртку (пуховик) средней длины с капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью «FILA».

В СК попросили всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (909) 087-76-09, 8 (932) 016-83-47 или «02».