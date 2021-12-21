21.12.2021
Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте
21.12.2021
Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг
21.12.2021
Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий
21.12.2021
Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра
21.12.2021
Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть
20.12.2021
На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная
Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021