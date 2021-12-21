Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного районного отдела полиции областного центра, подозреваемого в получении взяток от представителя похоронного агентства.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, сотрудник полиции получил взятку от предпринимателя на сумму более 48 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В отношении участкового решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.