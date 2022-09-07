07.09.2022
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
23.08.2022
Бывший начальник из ГУФСИН Челябинской области будет сидеть за взятку
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
22.08.2022
Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022