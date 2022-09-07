УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении сторонников радикальных группировок.

В общей сложности такие мероприятия были проведены ФСБ РФ совместно с МВД и СКР в 46-х регионах России. В поле зрения силовиков попали 187 граждан РФ - участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировкой «Маньяки; культ убийств».

Фото предоставлено УФСБ России по Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, у 30-ти из них изъяты холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований, а также фото- и видеозаписи так называемых акций «прямого действия», инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

Принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера.