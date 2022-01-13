Уголовник из Снежинска пытался пробраться на территорию закрытого города

В Снежинске (Челябинская область) военнослужащие полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов не допустили незаконное проникновение на территорию ЗАТО неоднократно судимого местного жителя, который недавно освободился из мест заключения.



В течение недели мужчина неоднократно пытался уговорить военнослужащих, выполняющих боевую задачу по охране ЗАТО, пропустить его на территорию закрытого города в обход запрета, но всякий раз получал отказ. После очередной безуспешной попытки злоумышленник задумал пробраться на территорию другим способом.



Вечером к КПП подъехала фура и встала в очередь на досмотр. Правонарушитель подбежал к машине и, когда большегруз тронулся, быстрым шагом зашёл в зону досмотра под прикрытием его тени.

«Попытку незаконного проникновения одновременно засекли часовой-оператор и часовой поста по охране автопроезда – один из них тут же дал тревожный сигнал в караульное помещение, а сам пресёк попытку нарушителя к перемещению. Высланная начальником караула тревожная группа произвела задержание», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.



Нарушитель был передан оперативно прибывшему наряду местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Мотивы и обстоятельства незаконного проникновения на территорию ЗАТО бывшего уголовника выясняют правоохранительные органы.