Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей

Челябинец неделю переводил мошенникам деньги. Они «улетали» на абонентские номера и на расчетные счета аферистов. Спустя семь дней, отдав своими руками неизвестным четыре миллиона рублей, мужчина понял, что его обманули.

61-летний житель Челябинска рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и сказал, что произошла несанкционированная попытка снятия денежных средств с его счета. Для защиты накоплений необходимо перевести их на «безопасный счет».

«Потерпевший знал о существующих схемах мошенничества, неоднократно видел профилактические материалы об этом в средствах массовой информации, однако все равно поверил злоумышленнику и семь дней снимал денежные средства со своей банковской карты и переводил их на абонентские номера и расчетные счета, которые мошенник называл ему по телефону. Сумма ущерба составила свыше 4 000 000 рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к вашему счету или на вас пытаются оформить кредит, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - говорит начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Александр Картуесов.

Если противоправное деяние уже произошло, то нужно обращаться в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.