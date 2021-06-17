Уроженцев Миасса из ОПГ «Турбазовские» приговорили к пожизненному лишению свободы

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – являвшихся руководителями межрегиональной преступной группы, а также шести членов их группы – Дмитрия Задкова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Ралифа Фаизова, Сергея Фреера и Идрака Абилова. Три человека приговорены к пожизненному лишению свободы.

В период с 1999 по 2011 годы Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также иные лица. Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории города Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

«Следствием установлено, что участники сообщества посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями. Также произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. 14 ноября 2006 года Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в городе Москве с целью устранения конкурентов, будучи заинтересованными в расширении преступных сфер влияния и расширения своего авторитета в городе Ростове-на-Дону», - сообщили в следственном управлении СКР по Москве.

В настоящее время в отношении других участников организованной преступной группы следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности.

На основании вердикта приговором суда Дмитрию Лесникову, Дмитрию Завьялову и Ралифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Завьялов являлся куратором ОПГ «Турбазовские», промышлявшей в Миассе, в которую входил экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский и местный бизнесмен Ралиф Фаизов. Завьялов несколько лет скрывался в Испании. В 2014-м году его задержали за границей и выдали России. В ОПГ состоял и Дмитрий Завьялов.

В 2018 году московский суд объединил дела бывшего высокопоставленного чиновника из Челябинской области Ардабьевского и лидера ОПГ «Турбазовские» Завьялова в одно производство. Ему были предъявлены обвинения сразу по ряду серьезных статей УК РФ. Кроме прочего, он обвинялся в создании вооруженной группы (банды) и преступного сообщества; убийствах 18-ти человек, совершенных организованной группой, общеопасным способом, по найму, сопряженных с разбоем; покушении на убийство трех человек, совершенном организованной группой, по найму, сопряженном с бандитизмом; причинении тяжкого вреда здоровью пяти потерпевших организованной группой. И это далеко не весь перечень злодейств, в которых обвиняется Завьялов.

Добавим, что Дмитрий Завьялов был одним из руководителей широко известной в конце 90-х годов подмосковной «пушкинской» ОПГ.

Что касается нашего печально известного земляка Виктора Ардабьевского, то он был задержан 30 сентября 2013 года в собственном автомобиле. В этот же день сити-менеджера этапировали в Москву. По версии следствия, Ардабьевский, будучи одним из членов криминальной преступной группировки «Турбазовские», имел отношение к расправе над гендиректором ЗАО «Трек» Андреем Падучиным в 2005-м году и директором ООО «Надежда» Павлом Сидоровым в 2008-м.

Сейчас Виктор Ардабьевский находится в следственном изоляторе №12 УФСИН России по Московской области в Зеленограде.