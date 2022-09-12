Уроженец из Средней Азии пробил челябинцу городу самокатом

В Челябинске иностранные специалисты из Средней Азии жестоко избили местных жителей. Одному из них пробили голову самокатом. Возбуждено уголовное дело

Видео инцидента появилось в ТК «Многонационал». Это произошло в Тракторозаводском районе во дворе дома №15 по улице Марченко, недалеко от офиса фирмы «Мигрант–плюс». По данным Telegram-канала, местный житель сделал замечание детям мигрантов, которые бросали мусор в автомобили, после чего поднялся крик, на который сбежались больше десятка уроженцев Средней Азии. На видео видно, один из нападавших зашел со спины и самокатом ударил мужчину по голове. Он был госпитализирован.

«После поступления сигнала через ЕДДС на номер «112» на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский». Полицейскими в кратчайшие сроки все участники инцидента были установлены и опрошены. Они являются гражданами Российской Федерации, официально проживающими в Челябинской области», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».