Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске

В Челябинске водитель большегруза Скания с полуприцепом не справился с управлением на автодороге Меридиан, в результате грузовик перекрыл проезжую часть, на несколько часов было осложнено движение автомобилей на данном участке.

Как сообщает ГИБДД города, 12 ноября в семь часов утра 59-летний водитель, управляя тягачом Скания с полуприцепом на пересечении Меридиана – 1-й Пятилетки, допустил занос транспортного средства. В результате большегруз перекрыл проезжую часть.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель был трезвый за рулём, в результате происшествия он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, осуществляли регулировочные действия, освободили проезжую часть от тягача, восстановление движение автотранспорта на данном участке.