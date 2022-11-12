12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
12.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
11.11.2022
ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей
11.11.2022
Жестокое убийство на троих
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
07.11.2022
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022