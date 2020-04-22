В администрации Златоуста обыски
Сегодня, 22 апреля, в администрацию Златоуста (Челябинская область) нагрянули силовики. Они провели обыск и выемку документов в МУП «Автохозяйство».
Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила советник главы Златоуста Юлия Прокопьева.
«Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Администрация им оказывает содействие. По результатам проверки будут приниматься соответствующие кадровые решения», - сообщила Юлия Прокопьева.
Силовиков интересуют вопросы сдачи в аренду транспорта. Кто и кому и на каких условиях его сдавал, пока не уточняется.
Добавим, что в конце марта глава Златоуста сменил руководителя МУП «Автохозяйство». Место Геннадия Лыкова занял Сергей Коровкин.
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