ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В администрации Златоуста обыски

Происшествия
Сегодня, 17:37
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 22 апреля, в администрацию Златоуста (Челябинская область) нагрянули силовики. Они провели обыск и выемку документов в МУП «Автохозяйство».

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила советник главы Златоуста Юлия Прокопьева.

«Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Администрация им оказывает содействие. По результатам проверки будут приниматься соответствующие кадровые решения», - сообщила Юлия Прокопьева.

Силовиков интересуют вопросы сдачи в аренду транспорта. Кто и кому и на каких условиях его сдавал, пока не уточняется.

Добавим, что в конце марта глава Златоуста сменил руководителя МУП «Автохозяйство». Место Геннадия Лыкова занял Сергей Коровкин.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
08.04.20 14:14
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Общество
27.02.20 12:27
Уволен директор школы Златоуста, в которой ГУФСИН показывал детям навыки разгона демонстраций
Происшествия
26.02.20 17:09
УФАС передаст в полицию дела в отношении администрации Златоуста и двух застройщиков
Происшествия
21.02.20 11:45
В жилой дом Златоуста, где обвалился потолок, едут представители минстроя
20.04.20 14:14
В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями
20.04.20 11:43
В Челябинске за похищение бизнесмена арестовали жителей Крыма
17.04.20 16:24
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
17.04.20 12:35
Пьяный таксист, по вине которого пострадала беременная, сбежал из челябинской больницы
17.04.20 11:07
В Челябинске иномарка протаранила здание полиции
17.04.20 10:51
В ДТП на улице Доватора в Челябинске по вине пьяного таксиста попали две беременные сестры
17.04.20 10:39
Полиция Челябинска провела массовые задержания молодежи за нарушение карантина
17.04.20 10:33
Челябинские пожарные тушили траву за заводом «Сигнал» больше двух часов
16.04.20 22:39
На Челябинск наступает огонь
16.04.20 19:22
В Челябинске в вечерней аварии на Доватора в авто зажало мужчину
Среда обитания
Сегодня, 17:34
Центральный район Челябинска украсят тысячи многолетних растений
Общество
Сегодня, 16:47
Ветеран из Челябинска предложила создать виртуальный «Бессмертный полк»
Новости
Сегодня, 18:24
Общество
Число официальных безработных в Челябинской области за апрель может вырасти в 1,5 раза
Сегодня, 17:42
Общество
В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу
Сегодня, 17:30
Общество
«Нахождение в самоизоляции обостряет потребность в творчестве»
Сегодня, 16:42
Федерация
COVID-19 может открыть путь для ГМО
Сегодня, 16:09
Экономика
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 13:16
Происшествия
Фигуранты дела о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте остались в СИЗО
Сегодня, 13:09
Происшествия
В Челябинске нарушительницу режима самоизоляции выявил комплекс биометрического контроля
Сегодня, 11:24
Происшествия
Полицейские Еманжелинска раскрыли кражу на пять миллионов рублей
20.04.20 15:00
Происшествия
В Челябинске задержан мужчина, который с топором ворвался в аптеку и похитил лекарства
20.04.20 14:14
Происшествия
В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями
Теги
Златоуст
обыски
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика