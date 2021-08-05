В аэропорту Челябинска произошла экстренная посадка самолета

В Челябинском аэропорту сегодня утром, 5 августа, произошла экстренная посадка самолета авиакомпании «Россия».

Самолет вылетел из челябинского аэродрома в 5:25 в Москву, но вернулся по техническим причинам в 6:25.

«На борту было 83 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Буквально несколько минут назад, в 10:20, совершил посадку резервный борт, на нем пассажиры улетят в 11:20», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в аэропорту.

Как сообщают пассажиры самолета, лайнер в течение часа кружил над городом.