05.08.2021
Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно
05.08.2021
В Челябинской области в массовой аварии на трассе погибла пенсионерка
05.08.2021
В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ
05.08.2021
В аэропорту Челябинска произошла экстренная посадка самолета
05.08.2021
Полицейские Троицка выявили факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
05.08.2021
В Челябинске матросы-спасатели вытащили из воды восьмерых человек
В аэропорту Челябинска произошла экстренная посадка самолета
21.07.2021
Облсуд оставил гендиректора «Челябинского авиапредприятия» под домашним арестом
18.05.2021
Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
15.05.2021
Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
15.05.2021
Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021