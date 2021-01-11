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В аэропорту Челябинска утечка газа

Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности в аэропорту Челябинска обнаружила утечку природного газа. Возбуждено дело.

В результате проверки аэропорта Челябинска, проведенной Уральской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Ростехнадзора установлено, что в нарушение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в здании котельной аэропорта и наружных газопроводах выявлена утечка природного газа, которая в ходе проверки устранена.

В отношении авиапредприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 9.1 КоАП Российской Федерации – «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».