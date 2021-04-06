В аэропорту Челябинска задержан дебошир

В аэропорту города Челябинска пассажир самолета привлечен к административной ответственности

Днем второго апреля в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну сообщением «Новосибирск – Челябинск» требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили жителя Челябинской области, который, по внешним признакам, был в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель во время полета, находясь в хвостовой части самолета, выражался грубой нецензурной бранью, мешал работе бортпроводников и другим пассажирам», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчина был доставлен в дежурную часть, где за мелкое хулиганство привлечен к административной ответственности.