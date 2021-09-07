В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем

Экс - полицейский, а ныне начальник отдела ГО и ЧС по Агаповскому муниципальному району (Челябинская область) Дамир Асфандьяров был задержан пьяным за рулем.

Информация об этом появилась в социальной сети в группе «А.Л. Текслер ПОМОГИ!!!».

«В ночное время на ж/д переезде станции Гумбейка Агаповского района сотрудниками полиции была остановлена автомашина Лада Гранта под управлением начальника отдела ГО и ЧС администрации Агаповского муниципального района Челябинской области Асфандьярова Дамира Шамильевича который на момент остановки находился в состоянии алкогольного опьянения. После долгих упираний и убеждений сотрудников полиции Асфандьяровым, что он был трезв на него все таки был составлен протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и Асфандьяров, был отстранен от управления транспортным средством», - сообщил пользователь Эдгар Миронов.

Из собственного источника известно, что ранее Асфандьяров действительно служил в полиции.

В региональном полицейском главке личность мужчины называть не стали, но подтвердили, что действительно сотрудниками ГИБДД был задержан водитель 1973 года рождения. Медосвидетельстование показало, что в его содержится алкоголь. Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет мировой суд.