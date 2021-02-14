В Аргаяше пьяный водитель снес «КамАЗ»

В Аргаяшском районе (Челябинская область) пьяный водитель отечественного авто «отправил» в кювет «КамАЗ». Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Авария произошла сегодня, 14-го февраля, на 20-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.
«Житель поселка Ишалино, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21103, не выбрал безопасный боковой интервал и в результате совершил столкновение со встречно движущимся грузовым автомобилем», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.