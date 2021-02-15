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В Аргаяшском районе стажер-полицейский помог пожилой паре, машина которой улетела в кювет

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В Аргаяшском районе стажер-полицейский помог пожилой паре, машина которой улетела в кювет

Полицейские Аргаяшского района (Челябинская область) помогли пожилой паре, оказавшейся в сложной дорожной ситуации. Их машина улетела в кювет и застряла в снегу.

Участковые уполномоченные полиции майор Марат Валееве, младший лейтенант Адиль Аллабирдин и стажер Адик Япаров помогли пожилой паре вытащить автомобиль из снежного плена. Инцидент произошел в селе Кузнецкое, водитель автомобиля на заснеженной дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Ни водитель, ни его супруга не пострадали, но выехать на дорогу самостоятельно им не удавалось – машина плотно застряла в снегу.

Оценив обстановку, полицейские приняли решение задействовать проезжавшую мимо снегоуборочную технику, с помощью которой вытащили автомобиль на проезжую часть.