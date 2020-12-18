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В Аше подростки разрушили одну из фигур в ледовом городке

В Аше (Челябинская область) подростки разрушили одну из фигур в ледовом городе на центральном площади города. Их личности были установлены полицейскими после просмотра камер видеонаблюдения.

Ледяная фигура представляла из себя композицию, в которую входили новогодняя елочка, взрослый человек и ребенок. На месте лиц у них были круглые отверстия. По задумке авторов в них можно было просовывать голову и делать селфи. Сегодня утром, 18 декабря, жители Аши обнаружили, что она из фигур разрушена.

На центральной площади города установлены камеры видеонаблюдения, поэтому выйти на след вандалов полицейским не составило большого труда. Ими оказались двое подростков.

«Факт происшествия подтверждаем. Установлены подростки, которые разрушили фигуры. Им 12 и 13 лет. В настоящее время с их родителями профилактическая работа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» пресс-службе регионального полицейского главка.

Известно, что подростки, причастные к разрушению фигур – трудные. Они стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.