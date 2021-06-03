В Аше спасли четверых детей, забравшихся на 50-метровую высоту

В Аше (Челябинская область) спасли четверых детей в возрасте 10-11 лет, которые поднялись на 50-метровую гору и не могли самостоятельно спуститься вниз.

Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области второго июня.

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На месте работали сотрудники пожарной охраны, работники скорой медицинской помощи, полиция и промышленные альпинисты ООО «ТрансГеоСервис».

В кратчайшие сроки сотрудники МЧС и альпинисты осуществили спуск ребят в безопасное место. После этого их передали медицинским работникам.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области, состояние детей оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.