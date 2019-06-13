В Аше вчера вечером утонул пятилетний мальчик

В Аше (Челябинская область) вчера, 12-го июня, около половины восьмого вечера утонул пятилетний мальчик, который находился на берегу местной речки без присмотра взрослых.

Тело ребенка сотрудники МЧС, которые вели поиски вместе с полицейскими, обнаружили менее чем через час (в 20 часов 13 минут) в трехстах метрах ниже по течению реки.

Мальчик 2014-го года рождения оказался в воде по неосторожности, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

Его тело искали 19 сотрудников МЧС и полицейских. С родственниками в это время работал профессиональный психолог.