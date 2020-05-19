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В Ашинском районе спасатели пятый день ищут пропавшего мужчину

Фото: 
Поисково-спасательная служба Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 14:16

В Ашинском районе (Челябинская область) продолжаются поиски мужчины, пропавшего 15 мая. Сегодня стало известно, что домой вернулась собака, которую он брал с собой.

Поисково-спасательные работы осложняются отсутствием связи и информации о маршруте потерявшегося. Также в лесах этой местности обитает много диких животных, представляющих опасность для поисковиков.

«Спасатели Усть-Катавского отряда остаются на месте и продолжают обследовать лесной массив, размещаясь на ночевку в сельском клубе. Сегодня, 19 мая, стало известно, что домой вернулась собака, которую мужчина брал с собой», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В поисках принимают участие четыре человека личного состава, один кинологический расчет Усть-Катавского отряда областной службы и сотрудники полиции.

 

 

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