17.12.2022
В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности
17.12.2022
ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву
17.12.2022
В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза
17.12.2022
Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона
17.12.2022
Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией
16.12.2022
НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области
В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности
13.12.2022
В преддверии Нового года минздрав призывает южноуральцев сделать доброе дело
12.12.2022
В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы
09.12.2022
Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека
01.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022