В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности

В роддоме городской больницы №9 Челябинска скончалась 26-летняя женщина, которая была на 38-неделе беременности и заболела вирусной инфекцией. У нее дома остались супруг и двое маленьких детей.

«Умерла сегодня ночью девушка 26 лет, беременная 38 недель, в Ленинском районе, в 9 больнице», - написала Анна Ш. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. По ее словам, молодая женщина поступила в больницу накануне вечером, а умерла в шесть часов утра.

В министерстве здравоохранения области подтвердили смерть молодой беременной женщины. «К огромному сожалению зарегистрирован случай летального исхода пациентки 26 лет по клиническим данным, связанный с развитием внезапного неуправляемого осложнения беременности», - сообщили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве отметили, что у беременной была острая респираторная вирусная инфекция и осложнение. «Были предприняты все исчерпывающие меры, медицинская помощь оказывалась в полном объеме, лечение проводилось в соответствии с диагностированным осложнением и сопутствующей острой респираторной вирусной инфекцией», - пояснили в минздраве. Не удалось спасти и новорожденного.

Министерство здравоохранения Челябинской области приносит глубочайшие соболезнования родственникам, которые потеряли сразу двоих.