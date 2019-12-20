В больнице села Миасское произошел пожар
Происшествия
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В центральной больнице села Миасское (Челябинская область) произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

19 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении в приемном покое центральной районной больнице села Миасское. Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей) силы и средства были направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделениянаблюдалось задымление в приемном покое на 1 этаже. Огнеборцы вскрыли двери подсобного помещения и оперативно справились с возгоранием. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. После проветривания помещений, все пациенты вернулись в медучреждение. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Причиной ЧП стало грубое нарушение пожарной безопасности, а именно короткое замыкание электрооборудования.

Фото: МЧС по Челябинской области

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