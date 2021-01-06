В центре Челябинска иномарка вылетела на тротуар после столкновения с маршруткой

В Челябинске выясняются подробности аварии маршрутного такси, следовавшего из Копейска (Челябинская область) в столицу Южного Урала, и иномаркой. Столкновение произошло в центре города.
Авария с участием маршрутного такси № 138, следовавшего по маршруту «Копейск-Челябинск», и Фольксвагена произошла вечером шестого января на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.
От удара иномарку выбросило на тротуар. Лишь по счастливой случайности там не было пешеходов. Пострадали ли пассажиры маршрутки, сейчас уточняется.
В пресс-службе регионального полицейского главка информацию пообещали предоставить в ближайшее время.
Фото: Очевидец