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В центре Челябинска иномарка вылетела на тротуар после столкновения с маршруткой

В Челябинске выясняются подробности аварии маршрутного такси, следовавшего из Копейска (Челябинская область) в столицу Южного Урала, и иномаркой. Столкновение произошло в центре города.

Авария с участием маршрутного такси № 138, следовавшего по маршруту «Копейск-Челябинск», и Фольксвагена произошла вечером шестого января на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.

От удара иномарку выбросило на тротуар. Лишь по счастливой случайности там не было пешеходов. Пострадали ли пассажиры маршрутки, сейчас уточняется.

В пресс-службе регионального полицейского главка информацию пообещали предоставить в ближайшее время.

Фото: Очевидец