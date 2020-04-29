В центре Челябинска медики оказывают сбитому легковушкой мотоциклисту

В центре Челябинска сегодня, 29 апреля, около получаса назад произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" очевидец происшествия, в аварии пострадал мотоциклист. К счастью, серьезных травм он не получил.

На место происшествия (ДТП произошло по адресу: улица Сони Кривой, 38) оперативно прибыла скорая. Медики оказывают пострадавшему помощь. В результате падения с мотоцикла горожанин получил травму ноги (он ходит сам, но хромает) и порвал штаны.