В центре Челябинска расстреляли мужчину
В центре Челябинска произошла потасовка между двумя мужчинами, которая закончилась стрельбой. Пострадавший с ранениями головы и плеча был доставлен в больницу.
Инцидент произошел на пересечении улиц Труда и Коммуны 25 июля. По предварительной информации, между двумя мужчинами сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.
В ходе конфликта один из участников потасовки достал травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента. Мужчина с травмами головы и плеча был госпитализирован.
«В отделе полиции «Центральный» данный инцидент зарегистрирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
По результатам проверки будет принято решение.
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