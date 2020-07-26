В центре Челябинска расстреляли мужчину

В центре Челябинска произошла потасовка между двумя мужчинами, которая закончилась стрельбой. Пострадавший с ранениями головы и плеча был доставлен в больницу.

Инцидент произошел на пересечении улиц Труда и Коммуны 25 июля. По предварительной информации, между двумя мужчинами сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В ходе конфликта один из участников потасовки достал травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента. Мужчина с травмами головы и плеча был госпитализирован.

«В отделе полиции «Центральный» данный инцидент зарегистрирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято решение.

