В центре Челябинска сгорела маршрутка

Сегодня утром, 5 декабря, в Челябинске на проспекте Ленина вспыхнуло маршрутное такси. В момент возгорания внутри салона сидели пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Маршрутный ПАЗ загорелся во время движения в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Красной. Челябинцы заметили огромный черный столб дыма, который шел от полыхавшей маршрутки. По данным чрезвычайного ведомства, внутри находились три пассажира и водитель. Они сразу выбежали из машины. Никто из них не пострадал.
«В 10:45 две автоцистерны выехали для тушения маршрутного автобуса ПАЗ на проспект Ленина, 61», - уточнили в ГУ МЧС области.
Пожарные потушили маршрутку. Спасти машину не удалось - она сгорела полностью.
«На данный момент работы на месте вызова продолжаются. Причины будут устанавливаться позже», - добавили в пресс-службе.
В МЧС уточнили также, что, предварительно, помимо маршрутного автобуса пострадали три припаркованных иномарки.
Фото: vk.com, «Регион-74», МЧС