В Чебаркуле обнаружена ртуть на проезжей части

В Чебаркуле (Челябинская область) на перекрестке улиц Заря и Восточная разлили ртуть. Спасатели её всю собрали и передали для утилизации.

Как сообщили в Поисково-спасательной службе области, в понедельник в Чебаркуле прохожий заметил на проезжей части растекающееся пятно характерных металлических шариков. Он сообщил об опасной находке на единый телефон 112.

С дороги, перегороженной на время проведения демеркуризационных работ, спасатели собрали в общей сложности около 200 миллилитров ртути. А после просмотра камер видеонаблюдения выяснилась и картина произошедшего.

«Резиновая емкость со ртутью выпала из багажника трехколесного мопеда, останавливавшегося ранее на этом перекрестке», - сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Вся ртуть была собрана спасателями и передана для дальнейшей утилизации сотрудникам отдела по делам ГО и ЧС администрации города.