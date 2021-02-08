В «ЧелябГЭТ» предположили, что детям, которых высадили из трамвая, просто не продали билеты

В Челябинске еще одного «закладчика» из ОПГ отправили за решетку

В «ЧелябГЭТ» предположили, что детям, которых высадили из трамвая, просто не продали билеты

В «ЧелябГЭТ» рассказали свою версию того, что произошло в трамвае №3, из которого контролеры высадили детей. По их версии, детям был продан всего один билет, хотя их ехало трое.

Версию «ЧелябГЭТ» о том, что произошло в трамвае №3 приводит telegram-канал «Челябинск №1». Само руководство предприятия на звонки не отвечает, телефон пресс-секретаря отключен.

«У нас есть приказ по предприятию, все строго-настрого заинструктированы, чтобы детей не высаживать. Когда контролеры зашли в этот вагон и начали проверять билеты, у детей оказался один билет на троих. Контролерам они сказали, что заплатили за три билета. А кондуктор утверждает, что якобы выдала им эти билеты одним листочком. Но фактически у детей был всего один билет. Значит, кондуктор эти 46 рублей просто положила к себе в карман. Контролеры пошли разбираться с кондуктором, детей при этом никто не высаживал», - говорится в сообщении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске контролеры высадили из трамвая №3 детей за то, что они потеряли билеты. Проезд ими был оплачен, но при проверке они не смогли их предъявить. Дети могли билеты просто потерять. Пассажиры убеждали проверяющих, что они оплачивали проезд, но контролеры не поверили и детей в мороз высадили из общественного транспорта.

К выяснению обстоятельств инцидента подключилась уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.