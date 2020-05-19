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В Челябинск из Костаная везли партию опасных биодобавок для желающих похудеть

Фото: 
ПУ ФСБ России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 10:33

В Челябинской области задержана партия биодобавок с возможным содержанием сибутрамина - запрещенного в Российской Федерации сильнодействующего вещества.

Подозрительные биологически активные добавки для похудения в количестве 4800 капсул сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области  обнаружили при осмотре грузовика в пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе. Транспортное средство везло биодобавки по маршруту Костанай - Челябинск.

Защитники границы передали груз сотрудникам межмуниципального отдела «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Сибутрамин является лекарственным средством, применяемым при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. С 2008-го года реализация сибутраминосодержащих препаратов, подлежащих специальному учету, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы. В других случаях реализация препарата наказывается уголовной ответственностью по статье 226 УК РФ.

Как отмечают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в начале апреля этого года за аналогичное преступление Центральный районный суд южноуральской столицы приговорил гражданку РФ к четырем годам лишения свободы условно.

 

 

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