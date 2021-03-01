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В Челябинске аферисты продолжают представляться полицейскими

В Челябинске продолжают орудовать мошенники, которые представляются уже не только банковскими работниками, но и полицейскими. Хорошо владея психологическими приемами, аферисты убеждают своих жертв брать кредиты и переводить деньги на чужие счета.

Житель Советского района Челябинска в результате мошеннических действий лишился 200 тысяч рублей. Мужчине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого он является, и сообщили о поданной на его имя заявке на оформление кредита в 245 тысяч рублей жителем другого региона.

«Ему сказали, что данная попытка была заблокирована. Однако процедура аннулирования заявки займет время. После этого челябинцу неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся то работниками различных отделов банка, уточняющих информацию по несостоявшейся кредитной операции, то сотрудниками правоохранительных органов, собирающихся расследовать данный инцидент. Для конечного аннулирования заявки мужчину в итоге убедили через онлайн-приложение оформить кредит и обналичить его в ближайшем банкомате с последующим переводом полученных денег в так называемую «сберегательную ячейку», - сообщили в региональном полицейском главке.

В итоге мужчина сделал несколько переводов мошенникам на общую сумму 200 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала пенсионерка, которая перевела мошенникам полмиллиона рублей. Ей звонил якобы сотрудник безопасности банка.

«Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее банковскому счету и похитить принадлежащие ей денежные средства. Для предотвращения несанкционированного списания ей необходимо снять денежные средства и перевести их на безопасные резервные счета», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов», - говорит начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску Александр Картуесов.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

В случае совершения преступления необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в полицию по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, либо 02. Для звонка с сотового телефона на номер службы 02 необходимо набрать 102.