В Челябинске бесправник скончался после столкновения с деревом

Сегодня утром, 30 марта, в Челябинске произошла авария со смертельным исходом. За рулем был молодой человек. У него не было прав на управление автомобилем.

Авария произошла в пять часов 30 минут напротив строения 30 по улице 2-ая Павелецкая.

«Мужчина, не имея специального права управления транспортным средством и неоднократно привлекавшийся сотрудниками ГИБДД за различные нарушения ПДД РФ, в том числе за управление автомобилем без специального права управления и отказ от процедуры освидетельствования на состояния опьянения), управляя автомобилем Рено Логан при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево», - сообщили в ГИБДД Челябинска

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.