В Челябинске без горячей воды и тепла остались школы, садики и жилые дома Советского района

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В Челябинске без горячей воды и тепла остались школы, садики и жилые дома Советского района

В Челябинске сегодня, девятого февраля, в четыре часа ночи в связи с аварией на теплотрассе было отключено отопление и горячее водоснабжение в 41-м жилом доме и девяти социальных объектах Советского района (АМЗ).

Так, без тепла и горячей воды временно остались стационар на Днепропетровской, 11; детский сад №5 на Ярославской, 9-А; детский сад №422 на Толбухина, 6-А; детский сад №371 на Толбухина, 10-А; детский сад на Чарчана, 10-А; школа №105 на Кузнецова, 7; детский сад №105 на Калининградской, 16; учреждения «Волна» на Шахтостроевской, 30 и «Родничок» на Кузнецова, 7-А.

Кроме того, авария оставила без ГВС и отопления горожан, живущих на улице Днепропетровской 17, 19; Чарчана 18, 20, 22; Ярославской 2, 14, 16; Горьковской, 9; Кузнецова 2 ,4 ,8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23; улице Ковшовой 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Калининградской 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А,24, 24-А; Обской 2, 4-А, 6.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. На место выехали начальник УЖКХ города Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ситуация находится на постоянном контроле. Планируется, что работы будут завершены сегодня, девятого февраля, к полудню.