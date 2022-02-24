В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление

В Челябинске пьяная жительница вышла на прогулку с бойцовским псом. Он был без намордника, и удержать его на поводке ввиду своего нетрезвого состояния женщина не могла. Пес стал бросаться на прохожих, им пришлось от него спасаться, забираясь на крыши припаркованных авто.

Инцидент произошел на улице Петра Столыпина. Видео агрессивной собаки предоставили в УМВД по городу Челябинску. На кадрах видно, что хозяйка собаки была сильно пьяна, она сидела на асфальте и даже не могла подняться, а пес бойцовской породы бегал по двору и нападал на прохожих.

«Кто-то прятался от собаки на крышах автомобилей, мы с ребенком заперлись в машине, потому что боялись», - говорит автор видео.

На хозяйку агрессивной собаки написали заявление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в отделе полиции «Центральный» данное сообщение зарегистрировано. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.