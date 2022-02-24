24.02.2022
Около сорока процентов челябинцев ведет трезвый образ жизни
24.02.2022
В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий
24.02.2022
За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24
24.02.2022
В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление
24.02.2022
Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины
24.02.2022
Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск
В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022