В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам

Бывший сотрудник полиции Сергей Багноянпредстанет перед судом за совершение смертельного ДТП и получение взяткиза передачу служебной информации об умерших лицах и их родственниках в целях оказания им похоронных услуг.

По версии следствия обвиняемый, обвиняемый, в период с августа 2019 года по январь 2021 получил взятку в сумме более 80 тыс. рублей за передачу служебной информации об умерших лицах и их родственниках в целях оказания им похоронных услуг.

Кроме того, сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2021 года совершил дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси, в результате которого его пассажир от полученных травм скончался на месте, пассажир автомобиля такси получил тяжкий вред здоровью. Непосредственно после столкновения автомобилей обвиняемый, являясь виновником ДТП, скрылся с места происшествия.

Сотрудник полиции задержан и уволен по отрицательным мотивам, в настоящее время находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.