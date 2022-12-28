28.12.2022
Аварийно-диспетчерские службы Челябинска в праздники будут работать в усиленным режиме
28.12.2022
В Челябинске будут судить членов ОГП, которые «разводили» российских туристов
28.12.2022
Радость разговоров об искусстве в новом проекте музея изобразительных искусств
28.12.2022
Обновленная челябинская «Бригантина» снова открыта для зрителя
28.12.2022
Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка
28.12.2022
ММК приглашает всех желающих к погружению в мир горно-обогатительного производства
В Челябинске будут судить членов ОГП, которые «разводили» российских туристов
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
25.02.2022
Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022