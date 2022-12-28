В Челябинске будут судить членов ОГП, которые «разводили» российских туристов

В Челябинске закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые создали копии сайтов трех популярных туристических компаний и таким образом обманывали туристов из разных регионов России.

Аферисты разработали схему интернет-мошенничества и на протяжении 2020 года активно ее применяли. Посетителям интернет-ресурсов предлагалось забронировать номера в санаториях. Люди перечисляли деньги на подставные счета и отправлялись на отдых. Только на месте они понимали, что их там никто не ждет.

«Кроме того, сообщники связывались с пользователями, которые планировали приобрести в Интернете запчасти для автомобилей, и предлагали им данный товар по цене значительно ниже рыночной. Единственное условие – стопроцентная предоплата. Клиенты переводили деньги, а аферисты переставали выходить на связь. Таким же образом соучастники продавали через популярные торговые площадки топливные карты, автомобильные шины и другую продукцию». – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемые были задержаны полицейскими в Москве и Челябинске. В ходе следственных действий установлены 45 пострадавших, которые проживают в 16 городах России.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.