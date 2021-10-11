В Челябинске будут судить мужчин за убийство восьмилетней давности

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении изнасилования и убийства женщины в 2003 году.

По версии следствия, двое обвиняемых 36 и 37 лет и еще один мужчина, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в ночь с 13 на 14 мая 2003 года, находясь в здании разрушенного детского сада по улице Цветочный тупик в Челябинске, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшей изнасиловали ее и похитили принадлежащие ей ювелирные изделия. После этого они убили ее, труп спрятали в подвале здания. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более десяти экспертиз: медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, биологическая. Допрошено более 30 свидетелей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.