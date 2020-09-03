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В Челябинске будут судить ОПГ наркооптовиков

Происшествия
Сегодня, 11:22
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Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении десяти участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте свыше 14 килограммов наркотических средств.

В состав преступной группы, осуществлявшей свою деятельность под видом интернет-магазина на территории всей Российской Федерации, входили жители Челябинска, Перми, ХМАО-Югры и Москвы. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

«По версии следствия один из обвиняемых доставлял наркотические средства на территорию Уральского региона, другие соучастники фасовали и размещали оптовые и розничные закладки на территории Челябинской области и ХМАО-Югры для дальнейшего сбыта потребителям. В ходе оперативных мероприятий правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотического средства», - сообщил старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело отправлено в суд.

 

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Теги
Наркотики
прокуратура Челябинской области
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