В Челябинске будут судить подростков, которые в медицинских масках разгромили салон сотовой связи

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 19-летнего и 17-летнего жителей города. Они обвиняются по статье «Грабеж». В преступление был также вовлечен 14-летний мальчик.

По версии следствия, парни в июне 2020 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, с участием лица, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности (14 лет), предварительно скрыв свои лица медицинскими масками, надев перчатки, зашли в помещение салона сотовой связи «Мегафон», расположенного по улице Первой Пятилетки, где на виду сотрудников, разбив стеклянные витрины камнем, а также руками, совершили открытое хищение 14 сотовых телефонов на общую сумму более 111 тысяч рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Согласно достигнутой договоренности, организатором данного преступления выступал 17-летний обвиняемый. Второй обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение, в связи с чем, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовные дела направлены в Тракторозаводский районный суд.