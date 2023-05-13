В Челябинске будут судить участников крупной наркогруппировки

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении девяти участников организованной преступной группы, распространявшей героин с использованием IT-технологий региона.

Среди участников ОПГ были четко распределены роли организатора, куратора, менеджера по кадрам, курьера, кладовщика и закладчиков. Крупные партии наркотика развозились в тайники в различные города Челябинской области, откуда их забирали так называемые кладовщики и в свою очередь таким же бесконтактным способом передавали расфасованный наркотик мелким уже мелким закладчикам.

«Непосредственный сбыт героина согласно разработанной преступной схеме осуществлялся на тематических форумах в сети Интернет, на которые заходили наркопотребители. Вся преступная деятельность осуществлялась с использованием многоуровневых средств конспирации, которые, однако, не помогли злоумышленникам сохранить преступную деятельность в тайне», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейскими было изъято более двух килограммов героина.

Но пока на скамье подсудимых будут только исполнители. Личности организатора и куратора сейчас устанавливаются оперативниками, все остальные соучастники находятся под стражей, они дали признательные показания и теперь будут ожидать решения суда.