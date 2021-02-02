В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

В Челябинске будут судить 18-летнего парня, который, вооружившись гранатой, решил ограбить ювелирный салон. Вынести золото и ювелирные украшения ему помешал охранник. Убегая, он попал под машину, но не оставлял попыток скрыться с места происшествия.

Прокуратурой Калининского района Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего парня, который обвиняется в разбое.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, следствием установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года, надев медицинскую маску, зашел в помещение ювелирного магазина на улице Кирова. Он бросил в сторону продавцов страйкбольную гранату, произошло задымление помещения. Затем парень разбил, принесенным с собой молотком, витрины с золотыми украшениями. В этот момент он увидел охранника, испугался и бросился бежать. Убегая через дорогу, молодой человек был сбит автомобилем, однако продолжил убегать. Его задержал водитель этой машины и передал прибывшим сотрудникам полиции.

18-летнему парню грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.