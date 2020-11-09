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В Челябинске будут судить южноуральцев, у которых полицейские изъяли наркотиков на восемь миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 15:28
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В суд направлено уголовное дело в отношении восьми жителей Челябинской области, которых обвиняют в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. «Дурь» они распространяли на территории нашего региона и Тюменской области.

По версии следствия обвиняемые, являвшиеся участниками организованной преступной группы, действовавшей через интернет – магазин, осуществлявший деятельность в нескольких регионах, распространяли наркотические средства на территории Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Тюмени.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества: кокаин, канабис, метамфитамин, амфетамин, МДМА, метадон на сумму более восьми миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

 

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