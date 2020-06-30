В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером

В Челябинске судят трех бывших охранников бара «Шейкер», которые грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером и газовым баллончиком. Гособвинитель запросил для них 47 лет лишения свободы.

Сегодня, 30 июня, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении трех экс-охранников кафе «Шейкер», которые выслеживали посетителей увеселительного учреждения, а затем грабили их. Всех «сдал» сотрудникам полиции их подельник. Он на момент совершения преступления был сотрудником бара.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой». В ходе его рассмотрения было установлено, что все подсудимые в различное время работали в должности охранников в кафе баре «Шейкер» в Ленинском районе Челябинска.

«Один из обвиняемых создал организованную преступную группу для совершения разбойных нападений на посетителей бара. Он работал охранником в баре и передавал подельникам информации о состоятельных посетителях кафе, а те после выхода из бара следили за ними и совершали на них нападения», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Установлено, что обвиняемый сообщал подсудимым о богатых клиентах, сообщал информацию о том, если они вызывали такси и называл адрес, на который они поедут. Там налетчики уже поджидали свою жертву.

«В большинстве случаев при нападении на потерпевших подсудимые использовали газовые баллончики) и электрошокеры. Похищенное имущество они сдавали в различные ломбарды. Согласно материалам уголовного дела подсудимые совершили нападения и хищение имущества 12 потерпевших», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Выйти на след преступников полицейским удалось после того, как они напали на мать одного из сотрудника бара «Шейкер». После этого «наводчик» во всем признался. Он кстати, уже осужден на шесть лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии строго режима.

В судебных прениях государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными назначить наказание в виде лишения свободы в зависимости от степени участия от сроки от 14 до 17 лет. В общей сложности им «светит» 47 лет на троих.