ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером

Происшествия
Сегодня, 17:10
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске судят трех бывших охранников бара «Шейкер», которые грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером и газовым баллончиком. Гособвинитель запросил для них 47 лет лишения свободы.

Сегодня, 30 июня, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении трех экс-охранников кафе «Шейкер», которые выслеживали посетителей увеселительного учреждения, а затем грабили их. Всех «сдал» сотрудникам полиции их подельник. Он на момент совершения преступления был сотрудником бара.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой». В ходе его рассмотрения было установлено, что все подсудимые в различное время работали в должности охранников в кафе баре «Шейкер» в Ленинском районе Челябинска.

«Один из обвиняемых создал организованную преступную группу для совершения разбойных нападений на посетителей бара. Он работал охранником в баре и передавал подельникам информации о состоятельных посетителях кафе, а те после выхода из бара следили за ними и совершали на них нападения», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Установлено, что обвиняемый сообщал подсудимым о богатых клиентах, сообщал информацию о том, если они вызывали такси и называл адрес, на который они поедут. Там налетчики уже поджидали свою жертву.

«В большинстве случаев при нападении на потерпевших подсудимые использовали газовые баллончики) и электрошокеры. Похищенное имущество они сдавали в различные ломбарды. Согласно материалам уголовного дела подсудимые совершили нападения и хищение имущества 12 потерпевших», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Выйти на след преступников полицейским удалось после того, как они напали на мать одного из сотрудника бара «Шейкер». После этого «наводчик» во всем признался. Он кстати, уже осужден на шесть лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии строго режима.

В судебных прениях государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными назначить наказание в виде лишения свободы в зависимости от степени участия от сроки от 14 до 17 лет. В общей сложности им «светит» 47 лет на троих.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 15:24
Челябинец может заплатить миллион рублей за распространения фейка о связи подростка со взрослым мужчиной
Вчера, 14:50
Жительницу Троицка, которая избивала своих детей кабелем и душила, оставили на свободе
Вчера, 14:14
В Еткульском районе рыбаки едва не погибли во время шторма
Вчера, 14:13
В суд передано уголовное дело о халатности при ремонте памятника Ильичу
Вчера, 11:12
В Красноармейском районе сотрудник полиции сбил велосипедиста
Вчера, 10:52
По факту убийства хаски в Челябинске возбуждено уголовное дело
28.06.20 20:55
Челябинцу, расстрелявшему хаски, грозит до трех лишения свободы
28.06.20 16:42
Челябинцу, застрелившему хаски, грозит арест на 15 суток
28.06.20 16:26
Магнитогорцы избили медсестер в наркодиспансере
28.06.20 10:51
Мужчина, застреливший хаски в Челябинске, владел оружием на законных основаниях
Общество
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Экономика
Сегодня, 16:11
Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад
Новости
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Сегодня, 16:31
Федерация
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Сегодня, 16:30
Федерация
Пожизненное президентство: Кадыров сделал сенсационное заявление о Путине
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Сегодня, 16:12
Происшествия
Жительницу Коркино, которая зарезала мужа-наркомана, покалечившего младенца, оставили на свободе
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Сегодня, 16:12
Происшествия
Жительницу Коркино, которая зарезала мужа-наркомана, покалечившего младенца, оставили на свободе
Сегодня, 15:36
Происшествия
В суд передано дело в отношении челябинца, который грозился взорвать банк
Сегодня, 10:40
Происшествия
Жительница Озерска отдала четверть миллиона «экстрасенсам»
Вчера, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика