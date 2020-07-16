В Челябинске еще двое малышей выпали из окна

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области, и халатность родителей ведет к росту ЧП с маленькими детьми.

В среду, 15 июля, еще двое детей выпало из окон многоэтажных домов в Челябинске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения региона, за прошедшие сутки двое малышей выпали с четвертых этажей многоэтажных домов в областной центре.

Без присмотра были оставлены и пострадали дети в возрасте один и два года.

«Малыши живы, - уточнили в минздраве. - Дети с различными травмами доставлены в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ)».

В летний период в ЧОДКБ ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами.

С начала года в Челябинской области зарегистрировано уже девять случаев выпадения маленьких детей из окон, в том числе четыре случая – в начале июня, два случая – в минувшие выходные июля, два – 15 июля.

Трагедии происходят чаще всего в тех случаях, когда взрослые оставляют детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, которые защищены только москитными сетками.