В Челябинске горе-папаша разбил стекло в автобусе

Вчера, 24 ноября, в Челябинске в17:30 на остановке «Досуговый центр Импульс» по улице Черкасская произошёл инцидент, в ходе которого было выбито стекло в автобусе 15-ого маршрута.

Подобный поступок пассажир совершил из-за конфликта с кондуктором. Мужчина с двумя детьми и коляской зашёл в автобус на остановке «Больница ЧМК», и, когда к нему подошла кондуктор, оказалось, что у него не хватает наличных, чтобы оплатить проезд полностью. Доплачивать за билет пассажир отказался, так как ему с детьми нужно было скоро выходить. Кондуктор всё же заставила мужчину оплатить проезд банковский картой. При выходе из транспорта – перепалка помешала подготовиться к выходу - старшего ребёнка чуть не защемило дверью. Разгневанный отец семейства в ярости разбил стекло автобуса. Инцидент завершился вызовом полиции и обещанием виновника возместить ущерб.

В полиции Металлургического района подтвердили информацию. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.