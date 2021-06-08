В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля

Мэрия Челябинска выступила с предупреждением о росте числа возгораний тополиного пуха. Огонь стал перекидываться на автомобили горожан. За сутки зафиксировано две поврежденных машины.

«С начала этой недели количество выездов подразделений пожарной охраны в городе Челябинске увеличилось в десятки раз. Представители чрезвычайного ведомства связывают это с возгоранием пуха: только за последние сутки из 80 выездов, 66 было произведено именно по этой причине», - пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подрядчики, обслуживающие дороги, начали поливать места с наибольшим количеством пуха.

Мэрия просит челябинцев объявить детям об опасности поджигания пуха. В случае возгорания пуха администрация просит немедленно позвонить в ЕДДС по номеру 112.