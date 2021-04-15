В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Челябинске транспортная прокуратура проводит проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге



Трагедия произошла 15 апреля на 2199 километре пикета девятого перегона Потанино – Козырево Южно-Уральской железной дороги. Грузовым поездом травмирован женщина, находящаяся в зоне повышенной опасности. От полученных травм женщина скончалась.



Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.



За ходом и результатами проверки установлен необходимый контроль.



Напоминаем, что при нахождении на территории железной дороги следует соблюдать правила безопасности, в частности, пересекать железнодорожный путь необходимо в специально оборудованных местах.