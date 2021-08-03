В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве

Прокуратура Челябинска выявила факт мошенничества при оказании юридических услуг. Надзорное ведомство требует возбуждения уголовного дела в отношении компании ООО «Империя юридического права».

Установлено, что женщина вместе с мужем–пенсионером в ноябре 2020 года обратилась в ООО «Империя юридического права» с целью получения юридических услуг по перерасчету пенсии за полевой стаж и вредные условия труда и представления интересов в суде. Пенсионеры заключили договор на сумму 79 тысяч рублей, с целью внесения оплаты оформили кредит.

«Не имея намерения исполнять взятые на себя обязательств, представители ООО «Империя юридического права» в марте 2021 года закрыли офис по улице Воровского, 5а, похитив денежные средства. Кроме того, при проведении проверки выявлены признаки фиктивности юридического лица, создания организации с целью обмана граждан и хищения их денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы проверки прокуратура направила в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Челябинцы, пострадавшие от действий ООО «Империя юридического права», могут обратиться с заявлением в ОП «Советский» УМВД России по городу Челябинску.