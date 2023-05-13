В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми

В Челябинске водитель иномарки после столкновения протаранил остановку общественного транспорта. Пострадали четыре человека, в том числе два пешехода.

Авария произошла сегодня, 13 мая, около дома 22/7 по улице Марченко.

«Водитель автомобиля Фольксваген и водитель автомобиля Вольво совершили между собой столкновение, после столкновения автомобиль Вольво продолжил движение и совершил выезд на остановку общественного транспорта», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

«Один поворачивал на запрещающий, второй летел, как в зад ужаленный. Оба успели. А подождали бы пару минут и люди, и автомобили были бы целы», - рассказывает один из очевидцев Николай Кириллов.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также травмы получили два человека, стоящие на остановке.

Все детали аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.